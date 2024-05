Opiekujesz się dzieckiem z niepełnosprawnością? Ważne zmiany

Pracujesz? I tak dostaniesz świadczenie

To jedna z największych i najważniejszych zmian. Do tej pory świadczenie pielęgnacyjne było przyznawane jedynie osobom, które opiekowały się niepełnosprawnymi dziećmi i nie prowadziły działalności zarobkowej. Teraz mają możliwość podjęcia pracy, prowadzenia działalności rolniczej, a także pobierania renty lub emerytury - bez ograniczeń co do wysokości dochodów.