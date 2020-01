Opłata cukrowa w praktyce. Sprawdzamy, jak zmienią się ceny w sklepach

Albo będzie drożej, albo producenci zaczną zmieniać skład słodzonych napojów. A ceny mogą podskoczyć o nawet 1,2 zł na każdym litrze napoju.

Ministerstwo Zdrowia chce, by Polacy odżywiali się lepiej. A właściwie - by spożywali lepiej. I planuje wprowadzić tak zwaną opłatę cukrową. Po co? By wyższa cena zniechęciła Polaków do szkodliwych napojów lub zachęciła producentów do zmiany składu.