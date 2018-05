OPZZ chce zadbać o wdowy i wdowców. Proponuje podniesienie świadczeń

Nie jest łatwo utrzymać się emerytom po śmierci małżonka. Niskie emerytury, drogie leki, stałe opłaty to trudna rzeczywistość. OPZZ chce jednak podnieść świadczenia dla owdowiałych seniorów.

OPZZ chciałoby, aby wdowy i wdowcy mogli dostawać 25 proc. emerytury zmarłego współmałżonka. Aktualnie w przypadku straty partnera, można liczyć na rentę rodzinną w postaci 85 proc. emerytury zmarłego męża lub żony. Jest jednak jeden warunek. Jeżeli ma się prawo do własnego świadczenia, to trzeba wybrać, co jest dla korzystniejsze i w ramach którego pobieramy pieniądze.