Orlen sponsorem zespołu Formuły 1. Daniel Obajtek: to dobra inwestycja

PKN Orlen został tytularnym sponsorem zespołu Alfa Romeo Racing w sezonie 2020 Formuły 1. - To współpraca nie tylko o charakterze marketingowym. Realizujemy cele biznesowe, odważnie promując markę na arenie międzynarodowej - komentuje prezes koncernu Daniel Obajtek.

- Od samego początku powtarzaliśmy, że Formuła 1 to nie jest inwestycja krótkoterminowa, to inwestycja długoterminowa. Ciąg dalszy tej inwestycji jest realizowany i oczywiście ta inwestycja również jest z Robertem Kubicą, więc sądzę, że fani powinni być zadowoleni – mówił w RMF FM prezes Orlenu Daniel Obajtek.

- To trwało parę miesięcy. To są kontrakty, które się negocjuje, to są ciężkie negocjacje, to jest wiele zapisów na wszelkie ewentualności, więc te negocjacje trwały kilka tygodni, 2-3 miesiące - komentował Obajtek.