Zaprojektowali osiedle na mazurskiej wyspie. Oto jak wygląda

Okolice Pasymia na Mazurach to jeden z bardziej urokliwych zakątków na mapie Polski. Lasy, jeziora, a do tego w niewielkiej odległości od Olsztyna i lotniska w Szymanach. Jedna z firm projektowych przygotowała wizualizacje osiedla na wyspie, niedaleko tego mazurskiego miasteczka. Robią one wrażenie.