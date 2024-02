Zima w górach odwołana. I nie wiadomo, co z tym zrobić

Miejscowi chwalili się, że panuje u nich mikroklimat, dzięki któremu śnieg utrzymuje się nawet do maja. W tym roku stopniał przed końcem lutego. Opady deszczu i wysokie jak na tę porę roku temperatury sprawiły, że organizatorzy Biegu Piastów - imprezy ściągającej do Szklarskiej Poręby tysiące miłośników biegówek z całego świata - zmuszeni byli odwołać zawody. To trzeci taki przypadek w 50-letniej historii tej imprezy.