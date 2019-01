"Ostatnia puszka prezydenta Adamowicza". Zebrano już ponad 600 tys. zł

- Zapełnijmy ostatnią puszkę pana Prezydenta dla WOŚP - wezwała internautka i szybko zorganizowała akcję na Facebooku. Efekt przeszedł wszelkie oczekiwania. Wpłynęło już ponad 600 tys. zł. - To miała być na początku zbiórka dla znajomych - mówi WP organizatorka zbiórki. I chce podziękować każdemu darczyńcy. - Niestety, za pomocą Facebooka już tego robić nie mogę - zaznacza.

Prezydent Paweł Adamowicz zbierał datki na Orkiestrę w ostatnią niedzielę, podczas 27. finału WOŚP. Jak poinformował Jerzy Owsiak, udało mu się zebrać ponad 5 tysięcy złotych. Internauci dorzucili jednak do tego jeszcze prawdziwą górę pieniędzy.

Według statystyk Facebooka, do wirtualnej "ostatniej puszki" datki wpłaciły już tysiące internautów.

Uczestnicy zbiórki często apelują, by prędko nie kończyć wirtualnej zbiórki. - Zbierajmy do miliona .... nie zamykaj zbiórki - apeluje na Facebooku do organizatorki jedna ze wpłacających osób.