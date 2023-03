Ostatnie dni, żeby skorzystać z rządowego wsparcia. Wiele osób nadal tego nie zrobiło

Karol Jagielski przypomniał w poniedziałek, że wystarczy, by po zalogowaniu na PUE rodzic uzupełnił swoje dane kontaktowe i aktywował bon. Wtedy otrzyma unikalny 16-cyfrowy numer. Podczas płatności bonem należy go podać, po czym opiekun SMS-em dostanie kod, którym potwierdzi transakcję. W przypadku braku zakładki Polskiego Bonu Turystycznego na profilu PUE ZUS osoby uprawnionej, należy złożyć do Polskiej Organizacji Turystycznej wniosek, którego wzór jest na stronie: https://bonturystyczny.polska.travel/.