Oświadczenie majątkowe nowej prezes SN. Pieniądze, nieruchomości, sztabki złota

Wynika z niego, że w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy przed powołaniem Manowskiej na prezesa SN, sędzia dorobiła do pensji 137 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć dziesiątki tysięcy złotych sędziowskiego uposażenia. Tylko w ciągu pięciu miesięcy tego roku oszczędności sędzi (ma wspólnotę majątkową z mężem) wzrosły aż dwukrotnie.

Jak wylicza "Fakt", na ich wspólnym koncie jest obecnie 146 tys. zł, tymczasem na koniec roku było 78 tys. zł. Sędzia ujawniła także, ile dorabiała do uposażenia sędziego w SN.

Jako wykładowca na Uczelni Łazarskiego w półtora roku zarobiła ponad 100 tys. zł. Kolejne 34,4 tys. zł to wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w zespołach egzaminacyjnych na egzaminach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Do tego dochodzą pieniądze z praw autorskich i za zasiadanie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Oprócz tego Manowska dostawała wynagrodzenie z Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego. To kolejne dziesiątki tysięcy złotych. Teraz, jako pierwsza prezes SN, Małgorzata Manowska będzie zarabiać ok. 30 tys. zł miesięcznie.