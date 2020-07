Oszczędne wakacje. Co trzecia rodzina chce wydać na nie do 3 tys. zł

18 proc. ankietowanych ma zamiar wydać na wakacje dla całej rodziny między 1 tys. a 2 tys. zł. Niewiele mniejszy odsetek ankietowanych wskazał na kwoty rzędu 2 tys. - 3 tys. zł (16,7 proc.). Na rodzinne wakacje za więcej niż 5 tys. zł może sobie pozwolić co dziesiąty badany, i to głównie 50-latkowie – czytamy we wnioskach z raportu, o którym informuje PAP.