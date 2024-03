Oszuści z rozmachem naciągali Polaków. Straty na ćwierć miliona złotych

Komu przysługuje prawo własności przemysłowej?

Zasadniczo prawo do uzyskania ochrony własności przemysłowej, tj. patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, przysługuje ich twórcom. Jednakże jest to prawo, które można zbyć lub odziedziczyć. Jeśli wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy ma współtwórców, to uprawnienie do uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej przysługuje im wspólnie. Możliwe jest też, że w przypadku wykonywania wynalazku, wzoru użytkowego czy przemysłowego przez twórcę w ramach stosunku pracy albo realizacji innej umowy będzie przysługiwało pracodawcy lub zamawiającemu.