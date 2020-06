Oszuści zbijają majątki na strachu przed 5G. UOKiK: "Nie chcemy strzelać z armat do wróbli"

Wokół sieci 5G narosło mnóstwo mitów. Niektórzy wierzą, że pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej może zmniejszać odporność, a nawet wywoływać raka. Choć według WHO nie ma żadnych dowodów na związek pomiędzy oddziaływaniem fal wykorzystywanych w telekomunikacji a zapadalnością na choroby, to niektórzy wciąż wiedzą swoje.

Ostatnio bliżej niezidentyfikowana grupa sceptyków wobec technologii 5G postanowiła się z nią rozprawić używając metody znanej z bajek, czyli "widły i pochodnie w dłoń i idziemy na potwora". I tak pod koniec maja tego roku doszło w Łodzi do podpalenia masztu 5G, należącego do sieci Play. - "Takie czyny noszą znamiona działalności przestępczej wymierzonej w bezpieczeństwo państwa i obywateli" – tak telekom skomentował atak na swoją infrastrukturę.

Podczas, gdy jedni się radykalizują, inni wyczuli złoty interes w strachu przed wpływem 5G. Sieć zalały oferty sprzedaży różnych urządzeń, które mają mieć rzekomo działanie ochronne. Przykładowo, na jednej z popularnych wyszukiwarek sprzedaży po wpisaniu hasła "5G ochrona" otrzymamy propozycję zakupu za jedyne 65 zł japońskiej płytki z energią skalarną. Są też przeróżne odpromienniki, których ceny wahają się kilkudziesięciu do ponad 200 zł. Inny przykład to mata uziemiająco-ekranująca, której można używać jako podłokietnika lub fartuch. Koszt: 390 zł.

- Odpromienniki, czapki anty-5G, orgonity i pendrive-y przeciwko mikrofalom to nic więcej niż próba naciągnięcia i wyłudzenia pieniędzy. Żaden z tych gadżetów nie zatrzyma fal 5G i nie jest to moje zdanie, a ekspertów z dziedziny promieniowania. Te faktycznie można ograniczyć, ale to niezwykle trudna sztuka, której podejmują się inżynierowie np. w biurach projektowych telewizorów czy zestawów audio. Jeśli zwykły Kowalski chce się zabezpieczyć przed 5G, to musi zamknąć się w klatce Faradaya, albo szczelnie owinąć folią aluminiową niczym kebab z baraniną i dodatkowo zalutować wszystkie szczeliny - komentuje Bolesław Breczko, redaktor prowadzący z naszej siostrzanej redakcji WP Tech.