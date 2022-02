Oszust zmanipulował klientkę banku. Kasjerka uratowała ją przed utratą oszczędności

Trzeba uważać na to, kto dzwoni

Policja apeluje o ogromną ostrożność w odbieraniu telefonów z banków, bo wiele z nich to oszustwa. Nadal w użyciu jest także podawanie się za policjanta. Jak pisaliśmy w środę, pewien proboszcz z parafii spod Białej Podlaskiej stracił 11 tysięcy złotych. Dał się nabrać na popularne oszustwo telefoniczne - jego rozmówca podał się za policjanta i przekonał go do podania danych potrzebnych do zalogowania się na koncie bankowym.