Oszustwa "na bon turystyczny". Nie cofną się przed niczym, by wyłudzić pieniądze lub wrażliwe dane

Takie telefony trzeba ignorować! Liczba obiektów, w których będzie można wykorzystać bon, będzie bardzo długa i z pewnością nie ma konieczności robienia rezerwacji tylko ze względu na bon. Pomijając już to, że pod żadnym pozorem nie powinniśmy wysyłać pieniędzy komuś, kto do nas zadzwonił i przedyktował numer konta – bez umowy, bez jakiegokolwiek pisemnego dokumentu.

Robiąc to, sami wręcz prosimy się o to, by ktoś naszą łatwowierność wykorzystał.

Jeszcze inny "model" oszustwa opisuje Santander Bank. Do banku dotarły sygnały, że oszuści proszą o zalogowanie się na stronie internetowej i wpłatę części kosztów wyjazdu. Co więcej, mogą prosić o podanie loginu i hasła do bankowości internetowej lub danych karty. Przypominamy do znudzenia: nigdy, pod żadnym pozorem, nie ujawniamy takich danych!