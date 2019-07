Oszustwo na BLIK. Policja ostrzega

Znajomy prosi pilnie o pożyczkę? Uważaj, to może być oszustwo. Przestępcy podszywają się pod znajomych na portalach społecznościowych i za pomocą wyłudzonego kodu BLIK okradają konta.

Nowy rodzaj oszustwa wykryli policjanci z Zielonej Góry, do których od kilku dni wpływają zawiadomienia od osób poszkodowanych. – Dotychczas w Zielonej Górze zgłoszono trzy takie zdarzenia, wiemy jednak, że ten proceder odbywa się w całym kraju – mówi podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka zielonogórskiej policji.

Oszuści podszywają się pod osobę znajomą, którą mamy w swoich kontaktach w komunikatorze. Wysyłają wiadomość o tym, że przydarzyła im się trudna sytuacja np. zgubiony portfel, skradziona torebka, brak pieniędzy na powrót do domu, itp. Znajomy obiecuje, że odda pieniądze jeszcze tego samego dnia albo następnego.

Oszust nie prosi nigdy o dużą sumę. Musimy tylko zalogować się do swojego banku i w aplikacji wygenerować kod BLIK, a następnie przesłać go znajomemu. To zajmuje kilka minut, a ten kod wystarczy żeby oszust pilnie wypłacił pieniądze z bankomatu.