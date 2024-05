265 tys. zł długu nowego ministra. Sprawdzamy oświadczenie majątkowe

Krzysztof Paszyk zastąpił swojego imiennika z partii - Krzysztofa Hetmana, który do 10 maja 2024 r. stał na czele Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Dla Paszyka to debiut na ministerialnym stanowisku i kolejny krok w politycznym rozwoju. Polityk zasiada bowiem w sejmowych ławach już trzecią kadencję z rzędu, do tej pory reprezentując barwy Polskiego Stronnictwa Ludowego.