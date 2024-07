Oto najlepiej płatny zawód w Polsce. Można zarobić fortunę

Na jakie wynagrodzenie może liczyć specjalista ds. zakupów? Osoby na stanowiskach Buyer oraz Indirect Buyer mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie w przedziale od 8 do 12 tys. zł. Na wyższych stanowiskach, takich jak Senior Buyer i Strategic Buyer, pensje wynoszą od 12 do 18 tys. zł. Purchasing Leader zarabia od 14 do 19 tys. zł, a Category/Commodity Manager od 17 do 20 tys. zł.