Dniówka to ponad 2 tys. zł. Tyle zarabiają w branży IT

- Branża IT ponownie udowadnia, że jak mało która jest odporna na wszelkie zawirowania rynkowe. Nie oznacza to jednak, że nie doświadcza zmian. Płace w sektorze IT nadal rosną, natomiast tempo tego wzrostu jest wyraźnie mniejsze niż w latach poprzednich – mówi magazynowi Arkadiusz Wargin z firmy Hays Poland.