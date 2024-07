Oto następca gęsi Pipy. W tym roku na straganach królują nowe maskotki

Gęś Pipa odleciała w zapomnienie

Co istotne, Pou pojawił się na ekranach smartfonów już dekadę temu. Renesans tej postaci to efekt licznych filmików na TikToku, których bohaterem jest maskotka przedstawiająca ziemniaka. Przykry wyraz pyszczka Pou pasuje do nagrań symbolizujących m.in. nostalgię lub uczucia towarzyszące po rozstaniu z bliską osobą.