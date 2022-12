Oto rekordowe emerytury w Polsce. Prezes ZUS podała kwoty

Prezes ZUS mówiła też, że w Polsce mamy w tej chwili 6,4 mln emerytów, z czego niecałe 3,7 mln to kobiety. "Fakt" przypomina w poniedziałkowej publikacji, że średnia emerytura w Polsce to obecnie 2681,03 zł brutto. Jeśli chodzi o średnie świadczenie emerytek, to wynosi ono zaledwie ok. 2,2 tys. zł, a w przypadku mężczyzn - 3,3 tys. zł. Przypomnijmy, że minimalna emerytura w Polsce to obecnie 1338,44 zł.