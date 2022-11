Waloryzacja 2023. Gwarantowana podwyżka nie dla każdego. Pominięci emeryci pytają: co z nami?

Jak dodała, najniższa emerytura wypłacana przez ZUS wynosi 10 groszy. Tymczasem, jak mówiła Gertruda Uścińska, żeby ruszyć z wypłatą takiego świadczenia, trzeba wydać od 100 do 150 zł. - Dlatego postulujemy, że powinien być co najmniej minimalny okres zatrudnienia. W większości państw to jest 10-15 lat, może być 5 lat, które w ogóle otwiera prawo do emerytury przy wieku emerytalnym. Może być jakiś kapitał, który daje tę emeryturę na jakimś poziomie - mówiła prof. Uścińska.