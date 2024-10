Otwarcie największego sklepu LEGO w Polsce. Można liczyć na promocje

Grupa LEGO przygotowała również specjalne promocje dla klientów odwiedzających katowicki sklep w październiku. Od 10 do 13 października, do wyczerpania zapasów, za zakupy powyżej 500 zł klienci będą otrzymywać specjalny zestaw. Na pierwszych odwiedzających czeka blisko 2500 kolekcjonerskich płytek „I <3 LEGO Store Katowice”. W dniach 28-31 października, również do wyczerpania zapasów, przy zakupach za co najmniej 210 zł klienci dostaną torbę LEGO, a członkowie programu LEGO Insiders otrzymają dodatkowo zestaw Ciężarówka dostawcza przy zakupach za minimum 310 zł, jak informuje „Dziennik Zachodni”.