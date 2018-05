Owoce będą tańsze, ale bez przesady. Byłby rekord, gdyby nie Ukraińcy i dobre gospodynie domowe

Brak przymrozków i dużo słońca sprawiły, że polskie truskawki pojawiły się dużo wcześniej niż zwykle. Eksperci i sadownicy zapowiadają urodzaj wszystkich owoców. Paradoksalnie może dojść wręcz do klęski urodzaju, bo brakuje rąk do pracy.

Wprawdzie ciągle przyglądając się truskawkom warto zachować czujność. Jak już pisaliśmy w WP, przekręty na truskawkach stały się niestety nowa polską specjalnością , to jednak prawdopodobieństwo kupienia rodzimych owoców jest już dużo większe.

Do przekrętów zachęca duża różnica w cenach. Truskawki z Grecji czy Hiszpanii na ulicznych straganach kupić można już od 6,50 zł do 12 zł za kilogram. Słodsze, mniej wodniste - słowem prawdziwie polskie - to już wydatek rzędu 8 zł, a nawet 20 zł.