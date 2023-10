Padł rekord. Tłumy zagranicznych turystów w Krakowie i Małopolsce

Według danych MOT w tegorocznym okresie wakacyjnym liczba turystów zagranicznych w porównaniu do okresu wakacyjnego w roku 2022 wzrosła z 128 tys. do 352 tys. W samym sierpniu liczba turystów zagranicznych (nie wliczając Ukraińców), odwiedzających Małopolskę była o 198 proc. wyższa w porównaniu do sierpnia 2022 – rok temu było to 63 tys. turystów, a w tym roku 187 tysięcy. Magnesem przyciągającym obcokrajowców do tego regionu pozostaje Kraków.