Paliwo tanieje. "Sytuacja się ustabilizowała"

- Wraz z załamaniem trendu wzrostowego na rynku hurtowym obserwujemy spadek cen na stacjach. W przypadku diesla odsuwamy się powoli od poziomów ok. 8 złotych, jest szansa, żeby na koniec tego tygodnia średnia cena Diesla spadła do ok. 7,30 zł, natomiast benzyny 6,40 zł. Natomiast w przyszłym tygodniu, jeśli ceny ropy nie zaczną gwałtownie rosnąć, jest szansa, żebyśmy zeszli z cenami oleju napędowego do poziomu w rejon 6,90, a za litr benzyny możemy płacić około 6,20 zł, i to jest ta dobra informacja - powiedział w programie "Newsroom" WP Rafał Zywert, analityk BM Reflex.