Pancerny pociąg Putina. W środku kino i łaźnia turecka

W jednym z wagonów znajduje się siłownia, salon kosmetyczny i łaźnia turecka. Budowane są już kolejne wagony dla Putina. Jeden będzie wyposażony w "centrum multimedialne", drugi to wagon z salą treningową. Istnieje również osobny wagon, który pełni funkcję specjalnego pomieszczenia do oglądania rosyjskiej telewizji, co było życzeniem samego prezydenta.