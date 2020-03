Pandemia. Czym jest? WHO podjęło kolejne kroki ws. koronawirusa

Pandemia. Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ogłosił, że koronawirus może być określany jako pandemia. Podpowiadamy, co to oznacza w praktyce.

Pandemia może zostać ogłoszona w momencie, gdy w kilku miejscach na świecie pojawiają się ogniska epidemiologiczne danej choroby i utrzymują się bez stałego dopływu chorych z miejsca, w którym epidemia pojawiła się po raz pierwszy.

Pandemia to nic innego jak epidemia choroby zakaźnej w różnych środowiskach na dużym obszarze.

- COVID-19 może zostać scharakteryzowany jako pandemia - poinformował w środę dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO jest zaniepokojona "alarmującym poziomem rozprzestrzeniania się, intensywnością, jak i alarmującym poziomem braku działań". Przypomnijmy, że do tej pory na świecie potwierdzono ponad 121 tys. przypadków zarażeń. Zmarło ok. 4,3 tys. osób - stan na 12 marca.

Sytuacja epidemiologiczna w związku z koronawirusem w naszym kraju nie wymknęła się jeszcze spod kontroli. Na 12 marca 2020 stwierdzono w Polsce 44 potwierdzone przypadki chorych na COVID-19.