Pandemia koronawirusa. Ponad połowa Polaków ograniczyła wydatki

Pandemia koronawirusa zajrzała Polakom do portfeli. Ponad połowa (61 proc.) z nas ogranicza wydatki. 39 proc. robi to mocniej niż wcześniej - wynika z raportu "Barometr Oszczędności".

Według badania IMAS International dla Krajowego Rejestru Długów, epidemia zmusiła niemal co piątego Polaka do zredukowania wydatków na jedzenie. 1/3 z nas mniej pieniędzy wydaje na ubrania i obuwie codziennego użytku przeznacza, a co 5. na odzież biznesową.