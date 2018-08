Państwo utrudni rozwody. Będzie drożej i z dodatkowymi warunkami

Rządowi nie podoba się to, że Polacy coraz częściej się rozwodzą i chce ich do tego zniechęcić. Po zmianach, których chce PiS, trzeba będzie najpierw stanąć przed mediatorem, który postara się odwieść parę od decyzji. Jak to nie pomoże, będzie też argument finansowy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zbigniewowi Ziobrze nie podoba się to, że w 2017 r. sądy orzekły aż 68,5 tys. rozwodów. (ONS.pl)

Jak pisze "Fakt", Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje nowelizację Kodeksu Rodzinnego pod kątem utrudnienia rozwodów.

Małżeństwa, które mają dzieci, zanim pójdą do sądu, najpierw będą musiały przejść procedurę informacyjną.

Wideo: najczęstsza przyczyna rozwodów? Odpowiedź Cię zaskoczy

Mediator ma pomóc małżonkom pogodzić się, a jeśli to się nie uda, to będzie ich nakłaniał do porozumienia się w kwestii podziału majątku czy opieki nad dziećmi.

Mediacja teoretycznie nie będzie obowiązkowa, ale małżonkowie będą musieli przynajmniej raz stanąć przed mediatorem. Jeśli upłyną ustawowe terminy, mediator poinformuje sąd, co ustalili małżonkowie.

Za procedurę mediacyjną, która będzie trwała miesiąc, będzie płacić państwo.

Resort Zbigniewa Ziobry chce zniechęcić małżeństwa do rozwodu także za pomocą opłat sądowych.

Wprawdzie ministrowi nie udało się przeforsować podwyższenia opłaty sądowej za rozwód z 600 do 2000 zł, ale i tak będzie drożej.

Obecnie połowa opłaty sądowej za złożenie wniosku rozwodowego jest zwracana, jeśli o rozwód zgodnie, bez orzekania o winie, starają się obie strony. Teraz żadnego zwrotu nie będzie, z wyjątkiem separacji.