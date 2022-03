Państwowy bank uruchamia specjalne pożyczki. Dla tych, którzy pomagają uchodźcom

Bank wskazał, że maksymalna wysokość pożyczki to 100 tys. zł (pożyczkobiorca, który korzysta już z pożyczki płynnościowej dla PES może skorzystać dodatkowo z pożyczki misyjnej). Pożyczka nie jest oprocentowana, a okres jej spłaty wynosi do 5 lat. Karencja w spłacie wynosi do 12 miesięcy. Istnieje też możliwość umorzenia 25 proc. wartości pożyczki pod warunkiem jej rozliczenia.