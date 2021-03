Papierowe butelki coraz bliżej. Coca-Cola przetestuje je na Węgrzech

Coca-Cola w papierowej butelce? Czemu nie. Koncern przymierza się do realizacji tego pomysłu. Najpierw tylko na Węgrzech, ale jeśli okaże się, że plastik można zastąpić bardziej przyjaznym dla środowiska papierem, to cola w papierze pojawi się w sklepach w całej Europie.

Firma ALPLA, producent opakowań z tworzyw sztucznych wraz z BillerudKorsnäs, szwedzkim producentem papieru i dostawcą papierowych rozwiązań do pakowania utworzyła spółkę joint venture Paboco (The Paper Bottle Company), której celem jest opracowanie i produkcja papierowej butelki w pełni bio-pochodnej i nadającej się do recyklingu. Projekt ten realizowany jest we współpracy z firmami Coca-Cola, Carlsberg, L'Oréal i Absolut .