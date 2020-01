Ekologiczny wyścig firm. Nadchodzą papierowe butelki i opakowania

Piwo prosto z papierowej butelki, kosmetyki z papierowego opakowania czy tubki. To nowe pomysły największych firm na walkę z własną emisją dwutlenku węgla i zaśmiecaniem środowiska.

Butelki mają być w pełni biodegradowalne

- Wciąż wprowadzamy innowacje we wszystkich naszych formatach opakowań i jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych postępów w dziedzinie butelki z zielonymi włóknami - mówi Myriam Shingleton z Grupy Carlsberg.

Snap Pack to system, który w sześciopakach skleja puszki kroplą biodegradowalnego kleju. Dzięki temu nie jest potrzebna do tego folia. Carlsberg wprowadził również folię termokurczliwą z recyklingu, a także bardziej ekologiczne farby do etykiet.