Paraliż brytyjskich kolei. Tydzień pod znakiem strajków

We wtorek i środę strajkują brytyjscy kolejarze zrzeszeni w związku zawodowym RMT. W czwartek oddzielny protest organizują maszyniści ze związku ASLEF. A w piątek i sobotę wracają do strajkowania kolejarze RMT. Podczas dni strajków obsługiwanych będzie tylko 20 proc. połączeń kolejowych w kraju. Będzie to najgorszy tydzień zakłóceń na kolei od 30 lat.