Parkowanie w Warszawie. Już wkrótce 250 zł za brak biletu parkingowego

Rada Warszawy przygotowała prawdziwy bat na kierowców, którzy mają awersję do parkomatów. Już jesienią kara za brak biletu parkingowego wyniesie 250 zł. Biorąc pod uwagę, że od lat wynosi ona 50 zł, będzie to odczuwalny skok.

Podwyżka jest wymierzona przede wszystkim w kierowców, którzy celowo nie płacą za parkowanie, bo wykalkulowali sobie że im się to nie opłaca. Pozostawienie auta na cały dzień w strefie płatnego parkowania kosztuje 30 zł. Kontrolerzy nie przychodzą każdego dnia w każde miejsce, więc szanse, że uniknie się mandatu są spore. A nawet jeśli od czasu do czasu kierowca znajdzie za szybą mandat, to jego wysokość jest akceptowalna.