Pas rdzy między salonami Porsche i Lamborghini. Po Tesco został szyld i kafelki

Połczyńska to ulica najbardziej znana z salonu i serwisu Porsche, jest też Lamborghini – ulokowało się naprzeciwko zamkniętego właśnie Tesco. Ale sklepowi to towarzystwo nie pomogło.

Łatwiej wyliczyć, co jeszcze jest w dawnym pasażu z Tesco – kantor, oddział banku, sklep wędkarski, market z elektroniką, orientalna knajpka – choć jak tam byliśmy, nie miała ani jednego klienta (ale w sobotę weszły w życie ograniczenia w handlu, więc widok będzie jeszcze bardziej przygnębiający). Nie ma już sklepików z odzieżą, sklepu z alkomatami, apteki. Albo się zamknęły całkowicie, albo przeniosły do innych miejsc – choćby do Tesco na Górczewskiej. Ten sklep – jak mówią nam pracownicy – ma działać przynajmniej do końca stycznia.