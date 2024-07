Pękają ściany, do piwnic wlewa się woda. "Odszkodowania są za niskie"

Nie tylko szkody są problemem

Problemy nie ograniczają się jednak do szkód. Mieszkańcy wyrażają również zastrzeżenia co do zbyt częstego otwierania nowego mostu i długości trwania samej procedury. Działo się tak zwłaszcza, gdy most w początkowej fazie użytkowania uległ awarii. Obecnie most obrotowy zastąpił pontonowy, który znajdował się w nie najlepszym stanie.