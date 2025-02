Pellet i węgiel z nowymi ograniczeniami. Te przepisy uderzą w Polaków

Pellet musi mieć średnicę od 6 do 8 mm i długość od 3,15 do 40 mm. Maksymalna wilgotność to 10 proc. w stanie roboczym i 1,2 proc. w stanie suchym. Minimalna wartość opałowa wynosi 16,5 MJ/kg, a gęstość nasypowa od 600 do 750 kg/m³. Zawartość dodatków nie może przekraczać 2 proc.