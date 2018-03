Pellevé, zabieg doskonały?

Natychmiastowe wygładzenie zmarszczek, lifting i ujędrnienie, a to wszystko dostępne w bezpieczny i bezinwazyjny sposób. Czyżby zabieg doskonały? Poznajmy niezwykłe efekty zabiegu Pellevé.

Jak to działa?

Pellevé to, najogólniej rzecz ujmując, zabieg odmładzający dla kobiet i mężczyzn, polegający na stymulacji włókien kolagenowych za pomocą fali radiowej (Radiage). Zastosowanie fali radiowej daje impuls skórze, by ta rozpoczęła intensywną produkcję kolagenu. Włókna kolagenowe zaczynają pracować: kurczą się i napinają, dzięki czemu w skórze zachodzi szereg odmładzających procesów. Ich efektem jest ujędrniona i wygładzona skóra.

Pellevé jest również laureatem kilku konkursów, m.in. Prix de Beauty Cosmopolitan, w którym został uznany za najlepszy zabieg medycyny estetycznej. Te wyrazy uznania wcale nie dziwią, gdy przyjrzeć się kryteriom, w których Pellevé spełnia oczekiwania stosujących go klientek:

To wszystko przysparza Pellevé coraz większej popularności i rosnącej grupy fanów, w tym również mężczyzn, którzy na co dzień z większym sceptycyzmem podchodzą do zabiegów medycyny estetycznej.