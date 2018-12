Pendolino wyposażone w Wi-Fi zwieńczeniem dobrego roku dla PKP Intercity

Zakończył się montaż Wi-Fi w pierwszym składzie Express InterCity Premium (EIP). Pociąg Pendolino z dostępem do bezpłatnego, bezprzewodowego internetu po pomyślnych testach wyjechał na tory w grudniu 2018 roku. Sieć Wi-Fi dostępna jest aktualnie w blisko 250 składach i wagonach PKP Intercity.

Bezprzewodowy internet dla pasażerów to standard oferowany już w blisko 250 składach i wagonach PKP Intercity. Posiada ją 206 wagonów PKP Intercity oraz 41 elektrycznych zespołów trakcyjnych, czyli 20 składów PesaDART, 20 składów FLIRT3 oraz od grudnia 2018 r. także pierwszy pociąg Pendolino.

Montaż bezprzewodowego internetu w składach EIP rozpoczął się we wrześniu 2018 r. Realizowane prace instalacyjne to rezultat umowy, którą 28 sierpnia br. PKP Intercity podpisało z firmą Alstom Konstal – producentem pojazdów Pendolino (ED250). Kontrakt oprócz instalacji Wi-Fi obejmuje również jego utrzymanie świadczone przez 5 lat oraz przeszkolenie personelu PKP Intercity w zakresie jego obsługi. Za montaż urządzeń odpowiedzialne są zespoły Alstom zlokalizowane w Warszawie. Zgodnie z przewidzianym w umowie harmonogramem prac, pierwszy skład EIP z dostępem do bezprzewodowego internetu rozpoczął obsługę pasażerów w grudniu 2018 r. Kolejne składy będą sukcesywnie wyposażane w Wi-Fi.