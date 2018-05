Pensja minimalna w górę. Związkowcy podbijają stawkę

1727 zł na rękę (2383 brutto) – tyle zdaniem OPZZ powinna wynosić pensja minimalna. W przyszłym roku najniższe wynagrodzenie wyniesie co najmniej 2217 zł brutto, ale związków to nie zadowala.

Obecnie minimalne wynagrodzenie to 2100 zł brutto, a stawka godzinowa dla zleceniowców i samozatrudnionych to 13,70 zł. Gdyby wzrosły one zgodnie z ustawowym przelicznikiem, to wynagrodzenie minimalne byłoby wyższe o 117 zł, a stawka godzinowa o 80 groszy. Tak przynajmniej wyliczyli Pracodawcy RP na podstawie makroekonomicznych prognoz do projektu przyszłorocznego budżetu - informował "Dziennik Gazeta Prawna".