Pepsi z kawą. Amerykanie szykują nowy napój

Od kwietnia 2020 roku na półki sklepów w Stanach Zjednoczonych trafi nowy produkt amerykańskiego giganta. Będzie miał dwa razy tyle kofeiny, co zwykła Pepsi.

Pomysł na Pepsi Cafe to reakcja amerykańskiego giganta na zmieniający się rynek i oczekiwania klientów. Choć firma ma szeroki wachlarz gazowanych napojów w ofercie, to ludzie coraz częściej wybierają mniej słodzone produkty. To oznacza spore wyzwanie.