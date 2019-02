Petycja do Trumpa o wsparcie Polski w staraniach o reparacje wojenne od Niemiec i Rosji

W ciągu miesiąca 100 tysięcy osób musi podpisać petycję, by Biały Dom w ogóle na nią zareagował. Od poniedziałku zrobiło to nieco ponad 1500 osób.

"Petycja do prezydenta Donalda Trumpa o pomoc Polsce w uzyskaniu reparacji wojennych od Niemiec i Rosji" - brzmi pełny tytuł petycji.

"Dzięki konsekwentnej polityce Stanów Zjednoczonych wiele państw i narodów doczekało się już stosownych rekompensat za II wojnę światową. Niestety, naród polski pozostawiony w 1944 roku pod okupacją rosyjską do dzisiaj nie doczekał się sprawiedliwego naprawienia krzywd wyrządzonych przez niemieckich i rosyjskich agresorów" - czytamy w tekście petycji.

"Wolni Polacy zwracają się do Stanów Zjednoczonych, zwycięzcy II wojny światowej i gwaranta pokojowych porozumień powojennych, o pomoc w odzyskaniu reparacji wojennych od rządów Niemiec i Rosji" - napisano.

Licznik na stronie petitions.whitehouse.gov pokazuje na razie 1516 podpisów. Do 20 marca musi pojawić się kolejnych 98 484, by do petycji ustosunkowała się administracja Donalda Trumpa.