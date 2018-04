Piąta edycja WorldFood Warsaw za nami!

Wokół nas wiosna, czas nowej energii, rozwoju i wzrostu – co znalazło również odbicie w kondycji i skali naszych targów. Po raz kolejny miło nam jest stwierdzić, że rośniemy - dzięki Państwu i razem z Państwem.

Przez wiele miesięcy intensywnie pracowaliśmy na to by zagwarantować wysoką jakość i intensywność spotkań handlowych i biznesowych – z których mogliście Państwo korzystać podczas naszych targów. W odróżnieniu od wielu innych targów – świadomie ograniczamy dostęp osób przypadkowych, przechodniów czy wycieczek – koncentrując się na osobach i podmiotach ściśle związanych z branżą. I ten charakter biznesowy doceniają nasi wystawcy i odwiedzający. Cieszymy się, że nasza strategia się sprawdza, a do skorzystania z tych okoliczności, prezentacji ofert, wymiany doświadczeń, pomysłów i czerpania inspiracji udało nam się zaprosić kilkaset firm polskich i zagranicznych z 25 krajów. Podczas uroczystego otwarcia, w którym udział wzięli Jacek Bogucki

- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim, Witold Strobel - Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, prezesi największych organizacji branżowych, eksperci i analitycy rynku, wystawcy, licznie zgromadzone media, Dyrektor Targów Agnieszka Szpaderska ogłosiła - „w związku ze zmianą skali – zmieniamy również nazwę naszych targów. Otwieram ostatnią edycję WorldFood Warsaw, w marcu roku 2019 zapraszam wszystkich na Targi pod nową nazwą: WorldFood Poland. Imprezę uważaną za najważniejsze spotkanie biznesu spożywczego w Warszawie i jednocześnie w Polsce chcemy dynamicznie rozwijać. Wierzymy, że już wkrótce staniemy się najbardziej prestiżowymi FOOD FAIR w Europie Środkowo – Wschodniej. Mam nadzieję, że WorldFood POLAND będzie z każdym następnym rokiem dynamicznie rosnąć, a każdy świadomy biznesmen tej branży nie będzie się mógł bez nas obyć. Dziś proszę wszystkich o jedno: wpiszcie do kalendarzy VI edycję WordFood POLAND z obowiązkową adnotacją: NIE ZAPOMNIEĆ! Żadne nawet najbardziej atrakcyjne firmowe strony internetowe nie zastąpią bezpośredniej relacji międzyludzkiej a Państwo najlepiej o tym wiedzą.