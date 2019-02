Picasso zostawiony w pociągu. Dzieło mistrza ciągle poszukiwane

Pasażer pociągu relacji Kassel-Düsseldorf wysiadając, zapomniał o cennym bagażu. W jednej z toreb zostawił wazę autorstwa Pabla Picasso. Mimo szybkiej reakcji Deutsche Bahn i policji, zguby nie odnaleziono.

- Zakładamy ze stuprocentową pewnością, że to jego własność - powiedział rzecznik niemieckiej policji.

Poszukiwane dzieło to oryginalna waza ceramiczna wykonana w pracowni Picassa we francuskiej Madourze w 1953 roku. Zguba ma wymiary 26,5 x 12 x 18 cm i wartość co najmniej 10 tys. euro.