Pieczywo i ciasta na wagę pod lupą UOKiK. Wstrząsające wyniki kontroli

Inspekcja Handlowa od początku roku kontrolowała w polskich sklepach żywność z kategorii: ciasta, ciastka, pieczywo czy ryby na wagę. Wyniki szokują. 80 proc. produktów wzbudziło bowiem spore wątpliwości kontrolerów. Znaleziono w nich m.in. pleśń czy nieznane konserwanty.

"Inspektorzy ocenili 1384 partie produktów, ponad trzy czwarte to różnego rodzaju ciasta, ciastka i cukierki. Nieprawidłowości dotyczyły ponad 64 proc. skontrolowanych partii, w tym prawie 60 proc. ciastek i ciast, ponad 70 proc. ryb czy ponad trzech czwartych pieczywa" - czytamy w komunikacie UOKiK.

Co było nie tak? Ciasta i ciastka miały niewłaściwą strukturę, były gumowate, zawierały strzępki pleśni, niezadeklarowane w składzie barwniki lub miały inną niż podana na opakowaniu zawartość składników odżywczych.

Co więcej, inspektorzy zwrócili uwagę na zawyżanie cen przez sprzedawców, niezalegalizowane wagi czy produkty bez podanych terminów ważności.

"W wyniku kontroli Inspekcja Handlowa ukarała 45 osób mandatami, a w wyniku wszczętych postępowań administracyjnych UOKiK ukarał finansowo kilkudziesięciu przedsiębiorców. Ponadto Inspekcja Handlowa skierowała 21 informacji o nieprawidłowościach do wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 6 do organów nadzoru sanitarnego i 24 do innych organów" - czytamy w komunikacie UOKiK.