Pieniądze do zwrotu. Dostawcy energii informują, jak zyskać kwotę obiecaną przez rząd

W środę minister klimatu i środowiska Anna Moskwa informowała, że odbiorcy energii elektrycznej będą mogli uzyskać obniżkę należności w kwocie około 120 złotych . Rozporządzenie, które reguluje tę kwestię, zawiera kilka warunków. Spełnienie chociażby jednego kwalifikuje do uzyskania zwrotu. Dostawcy energii rozpoczęli proces informowania o tym, jak w praktyce będzie wyglądała cała procedura.

Do klientów trafiają wiadomości SMS i e-maile, które wyjaśniają szczegóły. Odpowiednie komunikaty pojawiają się też na stronach operatorów. W informacji podana jest jednocześnie bardzo precyzyjnie kwota, którą możemy zyskać.

"Obniżymy kwotę należności za energię w 2023 roku odbiorcom w gospodarstwie domowym, którzy spełnią przynajmniej jeden z sześciu wskazanych niżej warunków. Kwota obniżki wyniesie 125,34 zł. Obniżenie należności odnosi się do punktów poboru energii, w których energię nabywa odbiorca w gospodarstwie domowym " - pisze z kolei eon.

Pieniądze do zwrotu. Oto co musisz zrobić, by dostać zniżkę