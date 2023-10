Pieniądze po zmarłym czekają w ZUS. O tym mało kto wie

Pieniądze na subkontach ZUS są dziedziczne i nie przepadają

- Z danych ZUS wynika, że na subkontach osób zmarłych znajduje się średnio po 29 tys. zł. Prawo do dziedziczenia mają osoby wskazane przez zmarłego, który był członkiem OFE oraz tego, który wprawdzie do OFE nie przystąpił ale urodził się po 1968 r. Jeśli zmarły nie złożył żadnej dyspozycji dotyczącej dziedziczenia, środki wchodzą w skład masy spadkowej - tłumaczy Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik ZUS we Wrocławiu w rozmowie z portalem tuwroclaw.com.