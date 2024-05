Pierwsza komunia święta. Tyle Polacy wkładają do koperty

Kto "sypie" najwięcej?

Okazuje się, że najbardziej hojni w przypadku komunii są rodzice chrzestni. To oni najczęściej przekazują najwyższe kwoty - od około 500 do nawet 1500 złotych. Do tego, poza samą gotówką, zazwyczaj dodają jakiś dodatkowy prezent. Na drugim miejscu są dziadkowie - często obdarowują wnuki kwotami wynoszącymi od 300 do nawet 1000 złotych, a w przypadku bardziej zamożnych seniorów, kwoty te mogą być jeszcze wyższe.