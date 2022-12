"Pierwsze Mieszkanie". Nowy rządowy program dla kupujących swoje pierwsze cztery kąty

- To jest produkt, który nie ma sobie żadnej konkurencji, jeśli chodzi o stopę zwrotu. Dzisiaj mówimy, że za 2022 rok mamy prawie 14 proc. łącznie rocznej waloryzacji - to o taki wskaźnik byłaby zwaloryzowana kwota oszczędzania. Plus to co, oczywiście, jest jako komercyjne oprocentowanie w ramach banku - wyjaśnił Waldemar Buda. 14 procent, o których mówił minister, to w przybliżeniu wartość prognozowanej średniorocznej inflacji w 2022 roku - według NBP wyniesie ona 14,5 proc.