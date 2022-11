Młodzi przestali kupować mieszkania. Smutny efekt podwyżek stóp procentowych

W ciągu ostatniego roku rachunki związane z utrzymaniem mieszkania wzrosły aż o 23 procent - wynika z danych Eurostatu. To sporo więcej niż średnia inflacja w tym czasie i dużo większy wzrost niż rok temu. Jak komentowali w październiku eksperci think tanku HRE, to efekt przede wszystkim skokowych podwyżek cen opału (o 200 proc. w ciągu roku), prądu (o 40 proc.) czy gazu (o 38 proc.).